Оскар Мингеса перешел из «Барселоны» в «Сельту»

Защитник Оскар Мингеса официально перешел из «Барселоны» в «Сельту». Он заключил с новым клубом контракт до 2026 года, сообщает сайт команды из Виго.

В сезоне-2021/22 Мингеса сделал 2 результативных передачи в 27 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что каталонцы могут получить процент от следующей продажи футболиста.

Отметим, что 23-летний Оскар Мингеса находится в системе «Барселоны» на протяжении всей карьеры.