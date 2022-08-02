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Сегодня, 17:58

Оскар Мингеса перешел из «Барселоны» в «Сельту»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Оскар Мингеса.
Фото ФК «Сельта».

Защитник Оскар Мингеса официально перешел из «Барселоны» в «Сельту». Он заключил с новым клубом контракт до 2026 года, сообщает сайт команды из Виго.

В сезоне-2021/22 Мингеса сделал 2 результативных передачи в 27 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что каталонцы могут получить процент от следующей продажи футболиста.

Отметим, что 23-летний Оскар Мингеса находится в системе «Барселоны» на протяжении всей карьеры.

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