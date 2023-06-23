«Если хочешь перейти в «Реал» — сделай это. Ты заслужил». Последнее обращение Месси к Мбаппе перед уходом из «ПСЖ»

Стало известно, что нападающий Лионель Месси сказал форварду Килиану Мбаппе перед уходом из «ПСЖ».

По данным Defensa Central, аргентинец посоветовал французу перейти в «Реал».

«Я бы хотел, чтобы ты оказался в «Барселоне», но если хочешь в «Реал» — сделай это. Ты заслужил попасть в проект с настоящим духом победителей», — приводит источник слова Месси.

В пятницу, 23 июня издание PSG Community сообщило, что «Реал» согласовал покупку Мбаппе у «ПСЖ» этим летом. По данным источника, мадридский клуб заплатит за 24-летнего футболиста 200 миллионов евро и выплатит парижанам еще 50 миллионов в случае, если игрок проведет определенное количество матчей за команду и выиграет «Золотой мяч».