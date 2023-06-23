Начо — о новом контракте: «Не представляю свою жизнь без «Реала»

Центральный защитник «Реала» Начо Фернандес отреагировал на продление контракта с клубом.

«Я не представляю свою жизнь без «Реала», я не думаю об этом. Здесь я научился всему», — цитирует игрока Directo Gol.

Стороны продолжат сотрудничество до лета 2024 года.

Футболист является воспитанником мадридцев, выступая за основную команду с 2012 года.

В этом сезоне 33-летний футболист участвовал в 44 матчах за команду, забив 1 гол и записав на свой счет 1 голевую передачу.