Месси отказался тренироваться с «Барселоной». Он больше не считает себя частью команды

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отказался принимать участие в тренировках команды, утверждает Marca.

По информации испанских СМИ, аргентинец 31 августа пропустил первую тренировку и заявил, что «больше не считает себя игроком сине-гранатовых». Футболист также объявил, что не прибудет в расположение клуба к началу чемпионата Испании.

«Барселона» все еще надеется, что Месси изменит решение и присоединится к партнерам.

Согласно контракту, если нападающий пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован в размере 25 процентов от заработной платы.

В прошлом сезоне Месси провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 112 миллионов евро. Контракт футболиста с сине-гранатовыми действует до лета 2021 года.