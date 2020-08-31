Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Месси отказался тренироваться с «Барселоной». Он больше не считает себя частью команды

16:08
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
Теги:

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отказался принимать участие в тренировках команды, утверждает Marca.

По информации испанских СМИ, аргентинец 31 августа пропустил первую тренировку и заявил, что «больше не считает себя игроком сине-гранатовых». Футболист также объявил, что не прибудет в расположение клуба к началу чемпионата Испании.

«Барселона» все еще надеется, что Месси изменит решение и присоединится к партнерам.

Согласно контракту, если нападающий пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован в размере 25 процентов от заработной платы.

В прошлом сезоне Месси провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 112 миллионов евро. Контракт футболиста с сине-гранатовыми действует до лета 2021 года.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 14127
Все опросы
Месси без «Барселоны». В каком клубе вы его ждете?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Месси и «Барселона»: Лео покинет клуб?




Прямой эфир
Прямой эфир