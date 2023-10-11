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Мендилибар попрощался с «Севильей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар попрощался с испанским клубом и его болельщиками.

«Мое время с вами было коротким, но стоит признать, что оно было чрезвычайно напряженным. Благодарен всем. Я горжусь тем вечером в Будапеште и тем, что стал маленькой частью истории этого великого клуба. Оставляю друзей в Севилье, которую всегда буду считать своим домом. Мне ничего не остается, кроме как пожелать лучшего будущего «Севилье», которую я всегда буду хранить в своем сердце. Вперед, «Севилья»!» — приводит пресс-служба клуба слова Мендилибара.

62-летний специалист тренировал «Севилью» с марта 2023 года. Под его руководством команда одержала 11 побед и 11 раз сыграла вничью в 30 матчах. В сезоне-2022/23 команда выиграла Лигу Европы.

Футбол
ФК Севилья
Хосе Луис Мендилибар
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
12
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 9 1 3 5 15-23 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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