Беллингем летом отказал «Манчестер Сити» ради перехода в «Реал»

Член правления «Реала» Хосе Мануэль Отеро рассказал, что «Манчестер Сити» хотел летом подписать полузащитника Джуда Беллингема, который в итоге перешел в мадридский клуб.

«Нам рассказали об этом во время обеда с «Жироной». Люди из «Манчестер Сити» пришли поесть и сказали нам, что они разговаривали с Беллингемом. Они сказали, что отец (Марк Беллингем) немного позабавил их, дав надежду, но Джуд сказал, что хочет играть за «Реал». Так происходит со многими игроками. Когда перед ними открывается перспектива подписать контракт с «Реалом», они забывают обо всем остальном. Мадрид — это лучший способ добиться славы», — приводит слова Отеро Goal.

20-летний футболист летом 2023 года перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» за 133,9 миллиона евро, учитывая различные бонусы. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

В сезоне-2023/24 Беллингем сыграл за мадридский клуб 10 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.