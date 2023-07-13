«Марсель» купит защитника «Атлетико» Лоди за 13 миллионов евро
«Марсель» близок к трансферу защитника «Атлетико» Ренана Лоди, сообщает L'Equipe.
По информации источника, сделка близка к завершению. Французский клуб заплатит «матрасникам» 13 миллионов евро за 25-летнего бразильца.
Лоди провел сезон-2022/23 на правах аренды в «Ноттингем Форест». Он сыграл в 32 матчах за английский клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Лоди не вернется в «Атлетико» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Диего Симеоне.
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|Кадис
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Валенсия
|0
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|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
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|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
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19
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
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Хетафе – Барселона
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Кадис – Алавес
|- : -
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Атлетико – Гранада
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