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Сегодня, 13:53

«Реал» сообщил о травме Себальоса

Виктория Кравченко
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«Реал» сообщил о повреждении полузащитника Даниэля Себальоса. У игрока травма дистального сухожилия правой двуглавой мышцы бедра. Игрок прошел полное медицинское обследование.

Сроки восстановления футболиста пока не сообщаются. Себальос пропустит около месяца.

В сезоне-2022/23 26-летний хавбек провел 46 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 9 результативных передач.

Дани Себальос
ФК Реал
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