«Реал» сообщил о травме Себальоса

«Реал» сообщил о повреждении полузащитника Даниэля Себальоса. У игрока травма дистального сухожилия правой двуглавой мышцы бедра. Игрок прошел полное медицинское обследование.

Сроки восстановления футболиста пока не сообщаются. Себальос пропустит около месяца.

В сезоне-2022/23 26-летний хавбек провел 46 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 9 результативных передач.