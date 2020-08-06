«Мальорка» назначила нового тренера после вылета

Новым главным тренером «Мальорки» стал Луис Гарсия Пласа. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт будет действовать до 30 июня 2022 года. 47-летний специалист ранее тренировал, «Эльче», «Вильярреал», «Хетафе», «Леванте», «Аль-Шабаб» и другие клубы.

Ранее команду тренировал Висенте Морено. По завершении сезона он возглавил «Эспаньол», который, как и «Мальорка», вылетел из ла лиги.