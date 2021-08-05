Малафеев отреагировал на уход Месси из «Барселоны»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на новость об уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Что творит Лионель Месси?», — написал Малафеев в Twitter.

Планировалось, что 34-летний аргентинец заключит новое соглашение в начале августа. Однако 5 августа появилась информация, что переговоры по новому контракту зашли в тупик.

В прошедшем сезоне аргентинец провел 47 матчей за команду, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач.

30 июня Месси стал свободным агентом после окончания контракта с «Барселоной».