Малафеев отреагировал на уход Месси из «Барселоны»
21:15
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на новость об уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».
«Что творит Лионель Месси?», — написал Малафеев в Twitter.
Планировалось, что 34-летний аргентинец заключит новое соглашение в начале августа. Однако 5 августа появилась информация, что переговоры по новому контракту зашли в тупик.
В прошедшем сезоне аргентинец провел 47 матчей за команду, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач.
30 июня Месси стал свободным агентом после окончания контракта с «Барселоной».
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю