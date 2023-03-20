Мадридская AS поставила Бензема 0 из 10 за игру с «Барселоной»

Испанская газета AS раскритиковала форварда «Реала» Карима Бензема за игру с «Барселоной» (1:2) в 26-м туре испанской ла лиги.

35-летний Француз получил от издания оценку 0 из 10. Он вышел в стартовом составе мадридцев и провел на поле весь матч.

«Бензема снова невидим. Он вообще ничего не сделал. Он не получает мяч и не может навязать свою игру в штрафной. Карим очень далек от блестящей версии игрока, который выиграл «Золотой мяч», — сказано в комментарии к оценке Бензема.

Всего в текущем сезоне Бензема провел 29 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с клубом истекает летом этого года.