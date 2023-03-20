«Севилья» близка к назначению Хосе Луиса Мендилибара

Хосе Луис Мендилибар сменит Хорхе Сампаоли на посту главного тренера «Севильи», сообщает Фабрицио Романо.

62-летний испанский специалист подпишет с андалусийцами контракт до конца сезона. Ранее сообщалось, что действующий тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли в ближайшее время будет уволен.

Последним местом работы Мендилибара был «Алавес», который он покинул в апреле прошлого года. До этого он возглавлял «Эйбар», «Леванте», «Осасуну», «Атлетик» из Бильбао и «Вальядолид».

После 26 туров «Севилья» с 28 очками занимает 14-е место в ла лиге.