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«Лучший нападающий ла лиги». Езил оценил игру Бензема в матче с «Барселоной»

09:08
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Полузащитник «Фенербахче» Месут Езил высказался об игре бывшего одноклубника по «Реалу» Карима Бензема в матче 30-го тура ла лиги с «Барселоной» (2:1).

Один из голов в составе мажридцев забил Бензема.

«Лучший нападающий ла лиги снова показал свой класс — мой мальчик Бензи. Отличный 1-й тайм эль-класико», — написал Езил в Twitter.

После этой победы «Реал» набрал 66 баллов и занял первое место в турнирной таблице. «Барселона» (65) опустилась на третью строчку. 17 апреля каталонцы сыграют с «Атлетиком» в Кубке Короля. Начало — в 22.30. «Реал» 14 апреля проведет ответную игру с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Начало — в 22.00 (мск).

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