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Игрок «Бетиса» Санчес хочет продлить контракт с командой еще на сезон

10:25
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Полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес рассказал, что хотел бы выступать за команду еще минимум сезон.

«Соглашение истекает в июне, но я чувствую себя сильным, нахожусь в хорошей форме. Хочу продлить контракт с «Бетисом» еще на сезон. Хочу завершить карьеру с болельщиками на трибунах. Здорово было бы пригласить всех, кого можно, на наш стадион», — цитирует Хоакина AS.

В текущем сезоне 39-летний испанец провел 21 матч, забив 2 гола и сделав 3 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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