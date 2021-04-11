Игрок «Бетиса» Санчес хочет продлить контракт с командой еще на сезон
Полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес рассказал, что хотел бы выступать за команду еще минимум сезон.
«Соглашение истекает в июне, но я чувствую себя сильным, нахожусь в хорошей форме. Хочу продлить контракт с «Бетисом» еще на сезон. Хочу завершить карьеру с болельщиками на трибунах. Здорово было бы пригласить всех, кого можно, на наш стадион», — цитирует Хоакина AS.
В текущем сезоне 39-летний испанец провел 21 матч, забив 2 гола и сделав 3 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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