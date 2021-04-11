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Начо — о матче с «Барселоной»: «Эта игра напоминала мне финал»

08:40
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Защитник «Реала» Начо подвел итоги победного матча над «Барселоной» (2:1) в 30-м туре Ла Лиги.

«Важно было победить. Эль Класико — это всегда особенный матч. Эта игра напоминала мне финал, пришлось бороться. Мы забили два отличных гола, но потом пришлось немного ппострадать. Мы хорошо выступаем в важных матчах», — цитирует Начо AS.

После этой победы «Реал» набрал 66 баллов и занял первое место в турнирной таблице. «Барселона» (65) опустилась на третью строчку. 17 апреля каталонцы сыграют с «Атлетиком» в Кубке Короля. Начало — в 22.30. «Реал» 14 апреля проведет ответную игру с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://as.com/?omnaut=1

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