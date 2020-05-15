Лионель Месси: «Риск заразиться коронавирусом повсюду, выходя из дома, ты уже сталкиваешься с опасностью»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мыслями о пандемии коронавируса и возобновлении сезона-2019/20.

— Риск заразиться коронавирусом повсюду, — цитирует Marca Месси. — Когда ты выходишь из дома, этот риск уже есть. Поэтому я считаю, что не стоит много думать об этом. Невозможно заставить себя не хотеть никуда идти, но надо понимать, что мы должны следовать правилам и мерам предосторожности. Возвращение к тренировкам — первый шаг, но мы все еще должны понимать опасность положения и принять то, что нужно проводить игры без зрителей. Я очень жду, когда возобновится сезон. Да, будет немного странно без людей на стадионах, да и мы, футболисты, не хотим, чтобы нас разлучали с семьями. Впрочем, надо посмотреть, как все сложится.

По последним данным, в Испании зарегистрировано 272 646 случаев заражения коронавирусом. Зафиксирован 27 321 летальный исход, выздоровели 186 480 человек.