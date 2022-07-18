Левандовски присоединился к «Барселоне» в Майами
Форвард Роберт Левандовски присоединился к «Барселоне» в турне по США.
Пресс-служба каталонцев выложила видео с 33-летним поляком в Майами и тренировочном костюме с эмблемой «Барсы».
«Я очень рад присоединиться к «Барселоне». Вперед, «Барса», — сказал Левандовски на видео.
16 июля «Барселона» сообщила о договоренности с «Баварией» о переходе Левандовски. Форвард подпишет с каталонцами контракт до 2025 года с возможностью продления еще на год.
За 8 сезонов в «Баварии» Левандовски забил 344 гола и отдал 72 результативных паса в 375 играх.
The Robert Lewandowski. pic.twitter.com/trSoeG51hC— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2022
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14
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15
|Хетафе
|0
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|0
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17
|Кадис
|0
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|Альмерия
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
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|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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