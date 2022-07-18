Левандовски присоединился к «Барселоне» в Майами

Форвард Роберт Левандовски присоединился к «Барселоне» в турне по США.

Пресс-служба каталонцев выложила видео с 33-летним поляком в Майами и тренировочном костюме с эмблемой «Барсы».

«Я очень рад присоединиться к «Барселоне». Вперед, «Барса», — сказал Левандовски на видео.

16 июля «Барселона» сообщила о договоренности с «Баварией» о переходе Левандовски. Форвард подпишет с каталонцами контракт до 2025 года с возможностью продления еще на год.

За 8 сезонов в «Баварии» Левандовски забил 344 гола и отдал 72 результативных паса в 375 играх.