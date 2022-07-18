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Сегодня, 06:16

Левандовски встретился с игроками «Барселоны»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард Роберт Левандовски встретился с игроками «Барселоны» в турне по США.

33-летний поляк прилетел в Майами, где проводит свой сбор каталонский клуб, и во время обеда пообщался с футболистами.

16 июля «Барселона» сообщила о договоренности с «Баварией» о переходе Левандовски. Форвард подпишет с каталонцами контракт до 2025 года с возможностью продления еще на год.

За 8 сезонов в «Баварии» Левандовски забил 344 гола и отдал 72 результативных паса в 375 играх.

Роберт Левандовски
ФК Бавария
ФК Барселона
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Левандовски присоединился к «Барселоне» в Майами
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