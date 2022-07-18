Левандовски встретился с игроками «Барселоны»

Форвард Роберт Левандовски встретился с игроками «Барселоны» в турне по США.

33-летний поляк прилетел в Майами, где проводит свой сбор каталонский клуб, и во время обеда пообщался с футболистами.

Welcome to the fam! ??? pic.twitter.com/9cHcZZKmIo — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2022

16 июля «Барселона» сообщила о договоренности с «Баварией» о переходе Левандовски. Форвард подпишет с каталонцами контракт до 2025 года с возможностью продления еще на год.

За 8 сезонов в «Баварии» Левандовски забил 344 гола и отдал 72 результативных паса в 375 играх.