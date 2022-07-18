Полузащитник «Реала» Рейниер не поехал с командой в турне в США. Бразильцем интересуется «Вальядолид»

Хавбек «Реала» может уйти в аренду в «Вальядолид»

Полузащитник «Реала» Рейниер не поехал с командой в предсезонное турне в США, сообщает Marca.

По данным источника, 20-летний бразилец остался набирать форму на базе клуба в Мадриде. Футболистом интересуется «Вальядолид», который хочет взять игрока в аренду.

«Реал» подписал Рейниера в январе 2020 года. С августа 2020 года бразилец выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 20 матчах немецкой команды и не отличился результативными действиями.