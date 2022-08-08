Лапорта: «У меня есть моральный долг перед Месси»
Лапорта заявил, что больше не хочет говорить о форварде «ПСЖ» Месси
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что не хочет больше говорить о форварде Лионеле Месси, так как он является игроком «ПСЖ».
В СМИ писали, что в 2023 году аргентинец может вернуться в каталонский клуб.
«Я больше не буду говорить о Месси, потому что он футболист «ПСЖ». У меня есть моральный долг перед ним, но разговоры могут идти вразрез с нашими стремлениями. Отношения с его семьёй? Хорошие», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.
Летом 2021 года футболист покинул «Барселону» и перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Он подписал контракт на два года с «ПСЖ».
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