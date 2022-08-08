«Барселона» ведет переговоры с окружением Месси о его возвращении в 2023 году

«Барселона» ведет переговоры с окружением нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси о его возвращении в 2023 году, сообщает журналист Хави Кампос.

По информации источника, на сегодняшний день существует много возможностей для того, чтобы 35-летний аргентинец вернулся в каталонский клуб.

Месси выступал за сине-гранатовых с 2003 по 2021 год. Он перешел в парижский клуб 10 августа 2021 года в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне нападающий забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.