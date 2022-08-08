«Барселона» ведет переговоры с окружением Месси о его возвращении в 2023 году
«Барселона» ведет переговоры с окружением нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси о его возвращении в 2023 году, сообщает журналист Хави Кампос.
По информации источника, на сегодняшний день существует много возможностей для того, чтобы 35-летний аргентинец вернулся в каталонский клуб.
Месси выступал за сине-гранатовых с 2003 по 2021 год. Он перешел в парижский клуб 10 августа 2021 года в статусе свободного агента.
В прошедшем сезоне нападающий забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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12
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|0
|0
|0-0
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13
|Эльче
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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