Лемар сказал, что цель «Атлетико» — набрать максимальное количество очков в ла лиге до перерыва

Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар после победы в товарищеском матче против «Ювентуса» (4:0) назвал цели мадридского клуба в предстоящем сезоне чемпионата Испании.

«Нам нужно продолжать в том же духе. Понемногу набирать очки, игра за игрой. Цель «Атлетико» — набрать максимальное количество очков до перерыва. Это то, что мы должны сделать», — приводит Mundo Deportivo слова Лемара.

Ранее сообщалось, что 26-летний француз подпишет новый долгосрочный контракт с мадридским клубом до 2027 года.

В первом туре чемпионата Испании «Атлетико» сыграет в гостях с «Хетафе» 15 августа.