Лаксальт считает, что Захарян способен стать достойной заменой Давиду Сильве

Полузащитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Уход игрока из команды — естественный процесс в футболе. Тем более Захарян не скрывал, что он мечтает играть в Европе. Конечно, мы желаем ему только удачи и всего самого лучшего. Арсен приносил много пользы на поле, но я уверен, у главного тренера уже есть идеи, как выстроить игру без него. В ла лиге Захаряну должно быть комфортно. Арсен — техничный игрок, который умеет играть в футбол на высокой скорости. Сможет ли он стать достойной заменой Давиду Сильве? Думаю, да. Сильва — очень крутой игрок. Возможно, не сразу, но Арсен способен справляться с ролью лидера в команде. Все в его руках», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».

19 августа «Динамо» объявило о переходе 20-летнего полузащитника в «Реал Сосьедад». Он подписал с испанским клубом контракт до 2029 года.

Захарян выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.