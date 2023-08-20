Селюк: «Если бы не сложилось с «Реал Сосьедад», Захарян пошел бы в другой испанский клуб»

Агент Селюк отреагировал на новость о том, что Захарян мог перейти в «Барселону»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о приглашении полузащитника Арсена Захаряна в «Барселону» прошедшей зимой.

По информации «РБК Спорт», каталонский клуб был заинтересован в подписании 20-летнего полузащитника, главный тренер Хави через видеообращение приглашал Захаряна в команду.

Также сообщается, что «Барселона» пыталась провести сделку не через Павла Андреева, являющегося агентом Захаряна, а через «группы российских агентов» и людей, близких к клубу. Однако сделка не была осуществлена из-за проблем каталонцев с финансовым фейр-плей.

«Скажем так — испанские клубы были заинтересованы в Захаряне. Если бы не сложилось с «Реал Сосьедад», он бы пошел в другой испанский клуб. Не менее значимый, а может, даже и лучше для Захаряна», — сказал Селюк «СЭ».

В субботу, 19 августа «Реал Сосьедад» объявил о трансфере 20-летнего россиянина. Захарян подписал контракт до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.