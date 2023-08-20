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Селюк: «Если бы не сложилось с «Реал Сосьедад», Захарян пошел бы в другой испанский клуб»

Агент Селюк отреагировал на новость о том, что Захарян мог перейти в «Барселону»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о приглашении полузащитника Арсена Захаряна в «Барселону» прошедшей зимой.

По информации «РБК Спорт», каталонский клуб был заинтересован в подписании 20-летнего полузащитника, главный тренер Хави через видеообращение приглашал Захаряна в команду.

Также сообщается, что «Барселона» пыталась провести сделку не через Павла Андреева, являющегося агентом Захаряна, а через «группы российских агентов» и людей, близких к клубу. Однако сделка не была осуществлена из-за проблем каталонцев с финансовым фейр-плей.

«Скажем так — испанские клубы были заинтересованы в Захаряне. Если бы не сложилось с «Реал Сосьедад», он бы пошел в другой испанский клуб. Не менее значимый, а может, даже и лучше для Захаряна», — сказал Селюк «СЭ».

В субботу, 19 августа «Реал Сосьедад» объявил о трансфере 20-летнего россиянина. Захарян подписал контракт до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
Дмитрий Селюк
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Хави записал видео, призывая Захаряна перейти в «Барселону»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 2 2 0 0 5-1 6
2
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
3
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
4
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
5
 Атлетико 1 1 0 0 3-1 3
6
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
7
 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
8
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
9
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
10
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
11
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
12
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
13
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
14
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
15
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
16
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
17
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
18
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
19
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
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 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
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18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 0 : 1
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 1 : 0
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 1 : 3
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 0 : 2
20.08 20:00
Жирона – Хетафе
 - : -
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 - : -
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
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Алавес – Севилья
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21.08 22:30
Гранада – Р. Вальекано
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 3
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 1
Мемфис Депай

Мемфис Депай

Атлетико

 1
П
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Нико Уильямс

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 2
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 1
Луис Энрике

Луис Энрике

Бетис

 1
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Гонсало Эскаланте

Гонсало Эскаланте

Кадис

 1 1 0
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