«Динамо» объявило о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»
«Динамо» и «Реал Сосьедад» договорились о переходе полузащитника Арсена Захаряна, сообщает пресс-служба бело-голубых.
Всего за «Динамо» 20-летний игрок провел 89 матчей, забил 19 мячей и сделал 20 голевых передач.
Ранее сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы.
Источник: ФК Динамо
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|
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|1
|1
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|10
|
4
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|5
|3
|0
|2
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|9
|
5
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|3
|0
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|9
|
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|2
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|8
|
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|
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|2
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|7
|
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|
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|
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|5
|1
|0
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|3
|
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|1
|
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|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
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|20.08
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|
Спартак – Зенит
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|20:00
|
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|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
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|
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Тео Бонгонда
Спартак
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|
|
Матео Кассьерра
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Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
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|2
|1
|0
|
|
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