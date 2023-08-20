Терехин считает, что у Захаряна хорошие перспективы в Испании

Ветеран «Динамо» Олег Терехин поделился мнением об отъезде Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Подходит ли Захаряну» чемпионат Испании? Конечно, подходит. Правильно он сделал, что уехал. И клубу заплатили хорошие деньги, и парень будет развиваться. Испания ему как раз подойдет. «Реал Сосьедад» будет играть в Лиге чемпионов. Чем раньше он уедет, тем быстрее освоится. Посмотрим, какой уровень у Захаряна. Про Кварацхелию тоже думали, как он будет играть в Италии. А он уехал и стал там лучшим. А когда он играл у нас, то никто бы не сказал, что он уедет в Италию и станет там звездой. Поэтому у Захаряна все будет нормально. Он освоится, и если тренер будет доверять, то все будет хорошо. Достаточно ли у Арсена игрового опыта? Недостаточно. Он поехал его набираться. Ему всего 20 лет. Освоится, язык подучит, испанский менталитет, и все у него получится. Оцениваю перспективы как хорошие. Это талантливый футболист. Теперь все от него зависит. Чем больше наших ребят будет уезжать, тем лучше», — приводит слова Терехина «Евро-Футбол.Ру».

19 августа «Динамо» объявило о переходе 20-летнего полузащитника в «Реал Сосьедад». Он подписал с испанским клубом контракт до 2029 года.

Захарян выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.