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Куман получит 12 миллионов евро неустойки после увольнения из «Барселоны»

10:43
Роналд Куман. Фото Reuters
Роналд Куман. Фото Reuters
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Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман получит 12 миллионов евро неустойки после увольнения из каталонского клуба, сообщает El Pais.

58-летний специалист уволен 27 октября после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Куман был назначен на пост главного тренера «Барселоны» 19 августа 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании в сезоне-2020/21.

После 11 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 15 очков и расположилась на 9-м месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://elpais.com/deportes/2021-10-27/el-barca-destituye-a-koeman.html

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  • spartsmen

    да, не черчес, однако ... :moneybag::moneybag::moneybag:

    28.10.2021

  • echo2011

    Николич втихаря завидует...

    28.10.2021

  • shur

    Хороших бабок срубил, угробя клуб.

    28.10.2021