Куман получит 12 миллионов евро неустойки после увольнения из «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман получит 12 миллионов евро неустойки после увольнения из каталонского клуба, сообщает El Pais.

58-летний специалист уволен 27 октября после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Куман был назначен на пост главного тренера «Барселоны» 19 августа 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании в сезоне-2020/21.