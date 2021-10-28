Куман получит 12 миллионов евро неустойки после увольнения из «Барселоны»
Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман получит 12 миллионов евро неустойки после увольнения из каталонского клуба, сообщает El Pais.
58-летний специалист уволен 27 октября после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Куман был назначен на пост главного тренера «Барселоны» 19 августа 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании в сезоне-2020/21.
После 11 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 15 очков и расположилась на 9-м месте в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://elpais.com/deportes/2021-10-27/el-barca-destituye-a-koeman.html
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spartsmen
да, не черчес, однако ... :moneybag::moneybag::moneybag:
28.10.2021
echo2011
Николич втихаря завидует...
28.10.2021
shur
Хороших бабок срубил, угробя клуб.
28.10.2021