Хави согласился возглавить «Барселону»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави дал согласие возглавить «Барселону» после увольнения Роналда Кумана из каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, перед официальным назначением «Барселоне» необходимо решить вопрос освобождения тренера от обязательств перед «Аль-Саддом», а также согласовать тренерский штаб Хави и зарплату его членов.

Каталонская радиостанция RAC1 сообщает, что 41-летний испанец возглавит каталонский клуб после перерыва на матчи сборных. Таким образом, его дебют на посту главного тренера может состояться в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом», который прйдет 21 ноября.

Напомним, что Куман был уволен из «Барселоны» 27 октября после поражения от «Райо Вальекано» в матче 11-го тура чемпионата Испании (0:1).