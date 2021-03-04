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Куман доволен игрой «Барселоны» против «Севильи»

04:20

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после победы над «Севильей» в 1/2 финала Кубка Испании (3:0) отметил, что доволен своей командой. Каталонцы на последних минутах основного времени забили второй гол и перевели игру в дополнительное время, где третий мяч забил Мартин Брэйтуэйт.

«Мы боролись до изнеможения, это невероятно. Я очень доволен работой команды сегодня вечером, мы заслужили победу. Всегда верили и никогда не выбрасывали полотенце. Это вопрос менталитета, и как тренер я не могу требовать от своей команды большего, чем-то, что я видел сегодня вечером», — цитирует Marca Кумана.

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