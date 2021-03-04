Рамос может сыграть против «Аталанты»
04:45
Защитник «Реала» Серхио Рамос может вернуться в состав к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты», сообщает Marca. Сейчас игрок продолжает восстановление после травмы.
34-летний испанец выступает в составе «Реала» с 2005 года. В этом сезоне он забил 3 гола и сделал1 голевую передачу в 18 матчах. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «ПСЖ».
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