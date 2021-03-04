Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Рамос может сыграть против «Аталанты»

04:45
Теги:

Защитник «Реала» Серхио Рамос может вернуться в состав к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты», сообщает Marca. Сейчас игрок продолжает восстановление после травмы.

34-летний испанец выступает в составе «Реала» с 2005 года. В этом сезоне он забил 3 гола и сделал1 голевую передачу в 18 матчах. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «ПСЖ».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 15170
Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир