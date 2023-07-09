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Кроос: «Моя супруга позволила мне продлить контракт с «Реалом»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о деталях продления контракта с мадридским клубом.

«Моя супруга позволила мне продлить контракт, она дала разрешение. Сказала «делай то, что хочешь». И я сделал», — цитирует Крооса RTL.

В «Реале» Кроос четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился победителем Клубного чемпионата мира, три раза — чемпионата Испании. Вместе с командой на данный момент он завоевал 20 трофеев.

«Реал» 21 июня объявил о продлении соглашения с 33-летним немцем до лета 2024 года.

Тони Кроос
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