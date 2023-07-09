Кроос: «Моя супруга позволила мне продлить контракт с «Реалом»
Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о деталях продления контракта с мадридским клубом.
«Моя супруга позволила мне продлить контракт, она дала разрешение. Сказала «делай то, что хочешь». И я сделал», — цитирует Крооса RTL.
В «Реале» Кроос четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился победителем Клубного чемпионата мира, три раза — чемпионата Испании. Вместе с командой на данный момент он завоевал 20 трофеев.
«Реал» 21 июня объявил о продлении соглашения с 33-летним немцем до лета 2024 года.
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Р. Сосьедад
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|0
|0
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|
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|0
|0
|0
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|0
|
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|Бетис
|0
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|
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|
8
|Атлетик
|0
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|0
|0
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|0
|
9
|Мальорка
|0
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|0
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|0-0
|0
|
10
|Жирона
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|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
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|0
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20
|Алавес
|0
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|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:30
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:30
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
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