«Бавария» заинтересована в покупке Облака. «Атлетико» просит 120 миллионов евро

Вратарь «Атлетико» Ян Облак может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Игроком интересуется «Бавария», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, мюнхенцы ищут нового вратаря, однако клубу будет непросто приобрести словенца, так как «Атлетико» не готово расстаться со своим голкипером. Мадридцы просят за Облака 120 миллионов евро.

Отмечается, что в шорт-листе «Баварии» есть еще вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили.

Контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до 2028 года.