«Бавария» заинтересована в покупке Облака. «Атлетико» просит 120 миллионов евро
Вратарь «Атлетико» Ян Облак может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Игроком интересуется «Бавария», сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, мюнхенцы ищут нового вратаря, однако клубу будет непросто приобрести словенца, так как «Атлетико» не готово расстаться со своим голкипером. Мадридцы просят за Облака 120 миллионов евро.
Отмечается, что в шорт-листе «Баварии» есть еще вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили.
Контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до 2028 года.
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Р. Сосьедад
|0
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|0
|0
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9
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10
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|0
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
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|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
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|0
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:30
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Сельта – Осасуна
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:30
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
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