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9 июля, 23:47

Дембеле может стать одним из капитанов «Барселоны»

Виктория Кравченко
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Вингер «Барселоны» Усман Дембеле может стать одним из капитанов каталонского клуба, сообщает Sport. es.

По данным источника, Дембеле также рассматривается на роль одного из капитанов. 26-летний француз проводит в «Барселоне» свой седьмой сезон. Он является авторитетным игроком каталонцев, поэтому вполне может быть выбран капитаном «Барселоны».

В активе Дембеле 40 голов и 43 результативные передачи в 185 поединках за «Барселону».

Усман Дембеле
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