Дембеле может стать одним из капитанов «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле может стать одним из капитанов каталонского клуба, сообщает Sport. es.

По данным источника, Дембеле также рассматривается на роль одного из капитанов. 26-летний француз проводит в «Барселоне» свой седьмой сезон. Он является авторитетным игроком каталонцев, поэтому вполне может быть выбран капитаном «Барселоны».

В активе Дембеле 40 голов и 43 результативные передачи в 185 поединках за «Барселону».