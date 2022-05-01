Криштиану Роналду может вернуться в «Реал»

«Реал» готов вернуть форварда Криштиану Роналду, который на данный момент играет за «МЮ», сообщает Mirror.

По информации издания, мадридцы хотят видеть португальца в «Реале», трансфер может быть оформлен этим летом.

Роналду играет за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

За «Реал» футболист выступал с 2009 по 2018 год. Вместе с клубом он завоевал 15 трофеев.