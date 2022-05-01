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Сегодня, 06:54

Бэйл пропустил чемпионский матч «Реала» из-за спазма в спине

Виктория Кравченко
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Нападающий «Реала» Гарет Бэйл рассказал, почему пропустил матч с «Эспаньолом» в 34-м туре чемпионата Испании, в котором его команда оформила досрочное чемпионство.

«Я очень расстроен, что не могу участвовать в праздновании этим вечером из-за сильного спазма в спине. Я горжусь «Реалом», завоевавшем титул! Наслаждайтесь сегодняшним вечером, ребята», — написал Бэйл в Twitter.

Мадридцы оформили чемпионство в 35-й раз в своей истории. У команды также 19 побед в Кубке Испании, 11 — в Суперкубке и одна — в Кубке лиги.

В этом сезоне Бэйл участвовал в семи встречах за «Реал» во всех турнирах, забив один гол.

Гарет Бэйл
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
3
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
13
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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38 тур
29.04 22:00
Севилья – Кадис
 1 : 1
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 2 : 1
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 4 : 0
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 1 : 1
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

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Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
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Иньиго Мартинес

Атлетик

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