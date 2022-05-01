Бэйл пропустил чемпионский матч «Реала» из-за спазма в спине

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл рассказал, почему пропустил матч с «Эспаньолом» в 34-м туре чемпионата Испании, в котором его команда оформила досрочное чемпионство.

«Я очень расстроен, что не могу участвовать в праздновании этим вечером из-за сильного спазма в спине. Я горжусь «Реалом», завоевавшем титул! Наслаждайтесь сегодняшним вечером, ребята», — написал Бэйл в Twitter.

Мадридцы оформили чемпионство в 35-й раз в своей истории. У команды также 19 побед в Кубке Испании, 11 — в Суперкубке и одна — в Кубке лиги.

В этом сезоне Бэйл участвовал в семи встречах за «Реал» во всех турнирах, забив один гол.