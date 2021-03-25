Киммих: «Мечтал бы сыграть с Месси и Роналду в одной команде»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал, с кем мечтает оказаться в одной команде.

«Криштиану Роналду и Лионель Месси производят колоссальное впечатление на меня. Невозможно поверить, что можно выступать на таком уровне уже 15 лет. Я бы хотел видеть, как они работают каждый день», — цитирует Киммиха Sport Bild.

26-летний немец в этом сезоне провел 19 матчей, забив 2 гола и сделав 10 ассистов.