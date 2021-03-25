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Ривалдо считает, что Месси может достичь соглашения с руководством «Барселоны»

19:22
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Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо поделился мнением о будущем нападающего Месси в испанском клубе.

«Барселона» сильно прибавила за последние недели, воспользовавшись великолепной формой Месси и избранием нового президента. Месси выглядит намного более вовлеченным и счастливым с приходом Лапорты – президента, которого он хорошо знает.

Поэтому я начинаю все больше склоняться к тому, что Месси может достичь соглашения с новым руководством и подписать новый контракт, оставшись в клубе еще на несколько лет», – цитирует Ривалдо Goal.com.

Ранее появилась информация, что новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта планирует предложить Лионелю Месси пожизненный контракт, который будет предусматривать сотрудничество футболиста с клубом даже после того, как он завершит карьеру.

В текущем сезоне 33-летний футболист провел за «Барселону» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 10 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/rivaldo-messi-staying-barcelona-few-more-years-contract/ymy7upd7xn1916wcc5rbmuzgv

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