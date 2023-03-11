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Каземиро объяснил, как «Реалу» в прошлом сезоне удалось пройти «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Реала» Каземиро вспомнил, как в прошлом сезоне мадридский клуб прошел «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тогда в первой встрече парижане одержали минимальную победу 1:0, а в ответной игре Бензема оформил хет-трик и вывел свою команду в четвертьфинал. Общий счет 3:2 в пользу «Реала».

«Как «Реал» год назад прошел «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов? После первого матча я думал, что это невозможно, так как они были лучше нас. В ответной встрече у «Реала» было секретное оружие — наши фанаты», — цитирует Каземиро Madrid Xtra.

С лета 2022 года Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед».

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Чемпионат Испании: «Реал» — «Эспаньол», «Атлетик» — «Барселона» и другие матчи 25-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 24 16 5 3 47-18 53
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 24 9 8 7 29-25 35
8
 Осасуна 24 9 7 8 22-23 34
9
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
 Сельта 24 7 7 10 26-34 28
13
 Кадис 25 6 9 10 20-37 27
14
 Эспаньол 24 6 9 9 30-36 27
15
 Вальядолид 24 8 3 13 18-34 27
16
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
17
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
18
 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
19
 Валенсия 24 6 5 13 27-28 23
20
 Эльче 24 2 6 16 18-48 12
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10.03 23:00
Кадис – Хетафе
 2 : 2
11.03 16:00
Реал – Эспаньол
 - : -
11.03 18:15
Эльче – Вальядолид
 - : -
11.03 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 - : -
11.03 23:00
Валенсия – Осасуна
 - : -
12.03 16:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
12.03 18:15
Севилья – Альмерия
 - : -
12.03 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
12.03 23:00
Атлетик – Барселона
 - : -
13.03 23:00
Жирона – Атлетико
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 12
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 19 2 3
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