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Пенальти на 14-й добавленной минуте спас «Хетафе» от поражения в матче с «Кадисом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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10 марта. «Кадис» — «Хетафе» — 2:1.
Фото Global Look Press

«Кадис» упустил победу над «Хетафе» в матче 25-го тура чемпионата Испании — 2:2.. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Мирандилья».

Нападающий Рубен Собрино на 39-й минуте встречи открыл счет. Его гол стал единственным в первой половине.

В начале второго тайма турецкий форвард Энес Унал реализовал пенальти и сравнял счет. На 80-й минуте встречи гости остались в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил защитник Домингос Дуарте, после чего полузащитник Рубен Алькарас реализовал пенальти. На 14-й добавленной минуте в ворота хозяев был назачен одиннадцатиметровый, с чем был не согласен Исаак Карселен, за что был удален с поля. Энес Унал реализовал пенальти и спас «Хетафе» от поражения.

«Кадис» набрал 27 очков и занимает 15-е место. «Хетафе» остался на 16-й строчке — 26 очков.

Испания. Ла Лига. 25-й тур
10 мар, 23:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
2:2
Хетафе
Футбол
ФК Кадис
ФК Хетафе
0
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Прокуратура Испании предъявила «Барселоне» обвинения в коррупции
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 24 16 5 3 47-18 53
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 24 9 8 7 29-25 35
8
 Осасуна 24 9 7 8 22-23 34
9
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
 Сельта 24 7 7 10 26-34 28
13
 Кадис 25 6 9 10 20-37 27
14
 Эспаньол 24 6 9 9 30-36 27
15
 Вальядолид 24 8 3 13 18-34 27
16
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
17
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
18
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Антуан Гризманн

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Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

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Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

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