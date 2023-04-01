«Севилья» на выезде обыграла «Кадис»
«Кадис» на своем поле проиграл «Севилье» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 0:2.
Забитыми голами в этой встрече отметились Лукас Окампос и Юссеф Эн-Несири.
«Кадис» занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 28 очков. «Севилья» располагается на 13-й строчке — 31 очко.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|26
|22
|2
|2
|49-9
|68
|
2
|Реал
|26
|17
|5
|4
|51-21
|56
|
3
|Атлетико
|26
|15
|6
|5
|42-19
|51
|
4
|Р. Сосьедад
|26
|14
|6
|6
|35-24
|48
|
5
|Бетис
|26
|13
|6
|7
|34-26
|45
|
6
|Вильярреал
|26
|12
|5
|9
|32-24
|41
|
7
|Атлетик
|27
|10
|7
|10
|36-28
|37
|
8
|Р. Вальекано
|26
|9
|9
|8
|31-30
|36
|
9
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|22-27
|35
|
10
|Сельта
|26
|9
|7
|10
|32-35
|34
|
11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|
12
|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|
13
|Севилья
|27
|8
|7
|12
|31-42
|31
|
14
|Хетафе
|27
|7
|9
|11
|27-34
|30
|
15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|
16
|Вальядолид
|26
|8
|4
|14
|20-38
|28
|
17
|Эспаньол
|27
|6
|9
|12
|33-44
|27
|
18
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|
19
|Альмерия
|26
|7
|5
|14
|30-45
|26
|
20
|Эльче
|26
|2
|7
|17
|19-51
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.03
|22:00
|
Мальорка – Осасуна
|0 : 0
|1.04
|15:00
|
Жирона – Эспаньол
|2 : 1
|1.04
|17:15
|
Атлетик – Хетафе
|0 : 0
|1.04
|19:30
|
Кадис – Севилья
|0 : 2
|1.04
|22:00
|
Эльче – Барселона
|- : -
|2.04
|15:00
|
Сельта – Альмерия
|- : -
|2.04
|17:15
|
Реал – Вальядолид
|- : -
|2.04
|19:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|2.04
|22:00
|
Атлетико – Бетис
|- : -
|3.04
|22:00
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|12
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|14
|3
|1
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|18
|2
|3
Новости