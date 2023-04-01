«Севилья» на выезде обыграла «Кадис»

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«Кадис» на своем поле проиграл «Севилье» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 0:2.

Забитыми голами в этой встрече отметились Лукас Окампос и Юссеф Эн-Несири.

«Кадис» занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 28 очков. «Севилья» располагается на 13-й строчке — 31 очко.