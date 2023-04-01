«Атлетик» и «Хетафе» сыграли вничью в матче ла лиги

«Атлетик» и «Хетафе» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Испании — 0:0.

Команда из Бильбао нанесла 3 удара в створ ворот, а клуб из Хетафе — 1.

«Атлетик» занимает седьмое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 37 очков. «Хетафе» находится на 13-й строчке (30).