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Сегодня, 15:35

Чемпионат Испании: «Реал» — «Вальядолид», «Атлетико» — «Бетис» и другие матчи 27-го тура

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Форвард «Реала» Карим Бензема.
Фото Reuters
27-й тур чемпионата Испании по футболу.
Испания. Ла Лига. 27-й тур
31 мар, 22:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Осасуна
Испания. Ла Лига. 27-й тур
01 апр, 15:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Эспаньол
Испания. Ла Лига. 27-й тур
01 апр, 17:15. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Хетафе
Испания. Ла Лига. 27-й тур
01 апр, 19:30. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Севилья
Испания. Ла Лига. 27-й тур
01 апр, 22:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
Барселона
Испания. Ла Лига. 27-й тур
02 апр, 15:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Альмерия
Испания. Ла Лига. 27-й тур
02 апр, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Вальядолид
Испания. Ла Лига. 27-й тур
02 апр, 19:30. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Реал Сосьедад
Испания. Ла Лига. 27-й тур
02 апр, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Бетис
Испания. Ла Лига. 27-й тур
03 апр, 22:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Райо Вальекано

Расписание всех матчей чемпионата Испании по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
18
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
19
 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
20
 Эльче 26 2 7 17 19-51 13
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.03 22:00
Мальорка – Осасуна
 - : -
1.04 15:00
Жирона – Эспаньол
 - : -
1.04 17:15
Атлетик – Хетафе
 - : -
1.04 19:30
Кадис – Севилья
 - : -
1.04 22:00
Эльче – Барселона
 - : -
2.04 15:00
Сельта – Альмерия
 - : -
2.04 17:15
Реал – Вальядолид
 - : -
2.04 19:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
2.04 22:00
Атлетико – Бетис
 - : -
3.04 22:00
Валенсия – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 12
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 18 2 3
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