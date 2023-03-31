Чемпионат Испании: «Реал» — «Вальядолид», «Атлетико» — «Бетис» и другие матчи 27-го тура

27-й тур чемпионата Испании по футболу.

Расписание всех матчей чемпионата Испании по этой ссылке //

Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь