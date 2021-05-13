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Источник: «Барселона» подпишет контракт с Агуэро

21:36
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро договорился с «Барселоной» о переходе, сообщает Sport.es.

По информации СМИ, стороны достигли договоренности о переходе Агуэро. Он станет игроком «Барселоны» 1 июня. Контракт будет рассчитан на два года. Отмечается, что аргентинец готов пойти на снижение заработной платы, чтобы иметь возможность играть в одной команде с Лионелем Месси.

29 марта «Манчестер Сити» объявил, что 32-летний нападающий покинет клуб летом. В текущем сезоне Агуэро провел 11 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/principio-acuerdo-kun-aguero-city-barca-mercado-fichajes-11720664

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