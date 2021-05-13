«Вильярреал» в гостях уверенно обыграл «Вальядолид»
«Вальядолид» проиграл «Вильярреалу» (0:2) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании. Голы забили Херар Морено и Этьен Капуэ.
«Вильярреал» набрал 55 очков и занимает шестое место. У «Вальядолида» 31 очко и 18-я позиция.
Чемпионат Испании. Лига 1
36-й тур
«Вальядолид» — «Вильярреал» — 0:2 (0:0)
Голы: Х.Морено, 68 (0:1). Капуэ, 90+1 (0:2).
«Вальядолид»: Роберто, Начо Мартинес, Янко, Бруно Гонсалес, Эль-Ямик, Фернандес (Алькарас, 55), Меса (Гвардьола, 55), Сан Эметерио (Кико Оливас, 74), Оскар Плано (Мичел, 75), Вилья (Маркос Андре, 74), Вайссман.
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Педраса, Пау Торрес, Парехо, Капуэ, Тригерос (Баэна, 90+2), Мойсес Гомес (А.Морено, 90+3), Пако Алькасер (Пино, 61), Х.Морено.
Предупреждения: Эль-Ямик, 30. Кико Оливас, 76. Гвардьола, 88. Капуэ, 89.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).
13 мая. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».
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