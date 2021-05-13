«Барселона» достигла договоренности о переходе Депая
20:08
«Барселона» договорилась с нападающим «Лиона» Мемфисом Депаем о переходе в команду летом, сообщает Marca.
По информации СМИ, стороны уже достигли договоренности. Депай готов снизить финансовые требования, если главным тренером «Барселоны» останется Роналд Куман, с которым он знаком по работе в сборной Голландии.
Соглашение 27-летнего футболиста с «Лионом» истекает 30 июня 2021 года. В текущем сезоне Депай провел 35 матчей в чемпионате Франции и забил 19 голов.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/05/13/609d3e8fe2704eaf4a8b45d9.html
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