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«Барселона» достигла договоренности о переходе Депая

20:08
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«Барселона» договорилась с нападающим «Лиона» Мемфисом Депаем о переходе в команду летом, сообщает Marca.

По информации СМИ, стороны уже достигли договоренности. Депай готов снизить финансовые требования, если главным тренером «Барселоны» останется Роналд Куман, с которым он знаком по работе в сборной Голландии.

Соглашение 27-летнего футболиста с «Лионом» истекает 30 июня 2021 года. В текущем сезоне Депай провел 35 матчей в чемпионате Франции и забил 19 голов.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/05/13/609d3e8fe2704eaf4a8b45d9.html

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