Источник: Асенсио перейдет в «ПСЖ» на правах свободного агента

Нападающий «Реала» Марко Асенсио перейдет в «ПСЖ» на правах свободного агента, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, на данный момент между сторонами ведутся переговоры.

Контакт игрока с парижанами будет рассчитан до 2027 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» предложило полузащитнику новый контракт, но он отклонил его, поскольку хочет играть более важную роль в команде.

Полузащитник выступает за мадридский клуб с 2015 года. В текущем сезоне он сыграл в 50 матчах за клуб во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 8 голевых передач.