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Сегодня, 19:34

Источник: Модрич подпишет новый контракт с «Реалом» в ближайшее время

Виталий Косик
Корреспондент
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Лука Модрич.
Фото Reuters

Полузащитник Лука Модрич подпишет новый контракт с «Реалом», сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист не намерен покидать мадридский клуб. Новой соглашение будет подписано в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Модрич сообщал руководству «Реала» о желании перейти в клуб из Саудовской Аравии.

Контракт хорвата с мадридским клубом истекает в конце сезона.

В текущем сезоне 37-летний полузащитник провел 51 матч во всех турнирах, отличившись шестью голами и шестью результативными передачами.

Лука Модрич
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 37 28 4 5 69-18 88
2
 Реал 37 24 5 8 74-35 77
3
 Атлетико 37 23 7 7 68-31 76
4
 Р. Сосьедад 37 20 8 9 49-34 68
5
 Вильярреал 37 19 6 12 57-38 63
6
 Бетис 37 17 8 12 45-40 59
7
 Осасуна 37 14 8 15 35-41 50
8
 Атлетик 37 14 8 15 46-42 50
9
 Жирона 37 13 10 14 57-53 49
10
 Р. Вальекано 37 13 10 14 45-50 49
11
 Севилья 37 13 10 14 46-52 49
12
 Мальорка 37 13 8 16 34-43 47
13
 Кадис 37 10 11 16 29-52 41
14
 Хетафе 37 10 11 16 34-45 41
15
 Валенсия 37 11 8 18 41-44 41
16
 Альмерия 37 11 7 19 46-62 40
17
 Сельта 37 10 10 17 41-52 40
18
 Вальядолид 37 11 6 20 33-63 39
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 Эспаньол 37 8 12 17 49-66 36
20
 Эльче 37 5 9 23 29-66 24
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