Испанские клубы возобновят тренировки на этой неделе

Испанская ла лига опубликовала официальное заявление. В нем говорится, что клубы возобновят тренировки на этой неделе. Сезон в Испании прерван из-за пандемии коронавируса.

При этом указано, что тренировки пока будут индивидуальными. Перед их началом футболисты пройдут тестирование на коронавирус.

Соревнования планируется возобновить в июне. До этого должен произойти поэтапный переход от индивидуальных тренировок к групповым.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 590 590 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 249 014 человек умерли, выздоровел — 1 165 871.