Испанские клубы вернутся к тренировкам позже запланированной даты

С 4 мая профессиональным спортсменам в Испании будет разрешено тренироваться. Но клубы не смогут приступить к занятиям в назаначенный срок, сообщает Mundo Deportivo.

Сначала игрокам нужно пройти тестирование на коронавирус до начала тренировочных занятий. Процедура займет несколько дней. Футболисты смогут приступить к тренировкам в период между четвергом и субботой.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 206 333 случая заражения коронавирусной инфекцией. 227 958 человек умерли, выздоровели — 983 547. В Испании заразились 236 899 человек — второй показатель в мире. 24 275 умерли, выздоровели — 132 929.