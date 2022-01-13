Испанская ла лига добавила Крым в состав Украины на карте после обращения посольства

На сайте испанской ла лиги Крым теперь показан на карте как часть Украины. Ранее он был изображен в составе России.

Ранее к президенту организации Хавьеру Тебасу обратилось посольство Украины. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев связался с Тебасом по этому поводу. Погорельцев назвал это «грубой ошибкой».

В посольстве заявили, что будут держать этот вопрос на контроле. После этого в карту были внесены исправления, и Крым уже отображается как часть Украины. На этой карте показаны официальные трансляторы чемпионата Испании в каждой из стран.

Официальный транслятор ла лиги в России — стриминговый сервис Okko. На территории Украины испанский чемпионат показывает другой стриминговый сервис — MEGOGO. Именно эту информацию можно найти на карте на сайте лиги, наведя курсор на каждую из стран.